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Центр волейбола в Челнах могут начать строить в этом году

14:48, 11.01.2022
Центр волейбола в Челнах могут начать строить в этом году
Фото: pixabay.com

В ближайшее время начнется подготовка документации по строительству Центра волейбола в Набережных Челнах. На эти цели из бюджета Татарстана выделили 4,6 миллиона рублей, сообщают «Челнинские известия».

Под спорткомплекс зарезервирован участок в 36-м комплексе. Объект планируют возвести по республиканской программе строительства крытых плавательных бассейнов и универсальных спортивных залов.

В федерации волейбола города уточнили, что этот проект — типовой, он уже реализован в Буинске. Общая площадь двухэтажного здания — 4 350 квадратных метров. Там есть зрительный зал на 200 человек, футбольный, волейбольный, баскетбольный и тренажерный залы, а еще боксерский ринг. Работы могут начаться уже в этом году, однако более точные сроки пока неизвестны.

Маргарита Головатенко
ОбществоСпорт Татарстан

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