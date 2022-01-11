Центр волейбола в Челнах могут начать строить в этом году

В ближайшее время начнется подготовка документации по строительству Центра волейбола в Набережных Челнах. На эти цели из бюджета Татарстана выделили 4,6 миллиона рублей, сообщают «Челнинские известия».



Под спорткомплекс зарезервирован участок в 36-м комплексе. Объект планируют возвести по республиканской программе строительства крытых плавательных бассейнов и универсальных спортивных залов.

В федерации волейбола города уточнили, что этот проект — типовой, он уже реализован в Буинске. Общая площадь двухэтажного здания — 4 350 квадратных метров. Там есть зрительный зал на 200 человек, футбольный, волейбольный, баскетбольный и тренажерный залы, а еще боксерский ринг. Работы могут начаться уже в этом году, однако более точные сроки пока неизвестны.

Маргарита Головатенко