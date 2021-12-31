Путин пригрозил Байдену разрывом отношении с США в случае введения новых санкции

Президент России Владимир Путин заявил, что введение ограничительных мер против России — крупная ошибка в ответ на слова американского лидера Джо Байдена о возможных «масштабных санкциях». Об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

В телефонном разговоре Байден подчеркнул, что в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы Запад предпримет масштабные санкции по линии экономической, финансовой и военной сфер. Путин ответил, что ограничительные меры могут привести к полному разрыву отношений между странами, также будет нанесен серьезный ущерб отношениям России и Запада.

Фото: pixabay.com

Также российский лидер отметил, что потомки оценят это как огромную ошибку, пишет «РИА Новости».

Разговор между президентами двух стран состоялся вчера вечером. Главной темой переговоров стала реализация договоренностей по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России.



Татьяна Леухина