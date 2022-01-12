В пяти школах Челнов представили новых директоров
В пяти школах Набережных Челнов представили новых директоров, сообщила пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова.
- Так, директором татарской гимназии №2 им. Ш. Марджани стала Лиза Набиуллина, ранее занимавшая пост директора в школе №58.
- Лизу Набиуллину на посте директора школы №58 сменила Гульнара Сепаева, которая до назначения занимала должность заместителя директора по учебной работе в этой же школе.
- Школу №13 возглавила Альбина Ульданова — до этого она занимала должность заместителя директора по учебной работе школы №56.
- Новым руководителем школы №51 стал кандидат философских наук Валерий Гусев.
- Директором прогимназии №64 назначили Татьяну Пронину, которая последние 11 лет работала замдиректора по учебно-воспитательной работе гимназии №57.
Недавно стало известно, что бывший начальник Управления образования Нижнекамска Рамиль Гиниятуллин стал директором школы №10 в Елабуге.
Маргарита ГоловатенкоОбществоОбразование Татарстан
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