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В пяти школах Челнов представили новых директоров

14:05, 12.01.2022
В пяти школах Челнов представили новых директоров
Фото: instagram.com

В пяти школах Набережных Челнов представили новых директоров, сообщила пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова.

  • Так, директором татарской гимназии №2 им. Ш. Марджани стала Лиза Набиуллина, ранее занимавшая пост директора в школе №58.
  • Лизу Набиуллину на посте директора школы №58 сменила Гульнара Сепаева, которая до назначения занимала должность заместителя директора по учебной работе в этой же школе.
  • Школу №13 возглавила Альбина Ульданова — до этого она занимала должность заместителя директора по учебной работе школы №56.
  • Новым руководителем школы №51 стал кандидат философских наук Валерий Гусев.
  • Директором прогимназии №64 назначили Татьяну Пронину, которая последние 11 лет работала замдиректора по учебно-воспитательной работе гимназии №57.

Недавно стало известно, что бывший начальник Управления образования Нижнекамска Рамиль Гиниятуллин стал директором школы №10 в Елабуге.

Маргарита Головатенко
ОбществоОбразование Татарстан

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