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Стало известно, где продолжил карьеру экс-начальник управления образования Нижнекамска Гиниятуллин

11:16, 07.01.2022
Стало известно, где продолжил карьеру экс-начальник управления образования Нижнекамска Гиниятуллин
Фото: e-nkama.ru

Бывший начальник управления образования Нижнекамска Рамиль Гиниятуллин стал директором школы №10 в Елабуге, об этом стало известно НТР-24.

Управление образования Гиниятуллин возглавил год назад, он покинул этот пост в ноябре.

Одним из главных достижений на посту он назвал переход ряда школ Нижнекамска на пятидневную учебную неделю. Гиниятуллин отмечал, что Нижнекамск — первый город в республике, где начали работу в этом направлении.

Маргарита Головатенко
ОбществоОбразование Татарстан

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