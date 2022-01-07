Стало известно, где продолжил карьеру экс-начальник управления образования Нижнекамска Гиниятуллин
Бывший начальник управления образования Нижнекамска Рамиль Гиниятуллин стал директором школы №10 в Елабуге, об этом стало известно НТР-24.
Управление образования Гиниятуллин возглавил год назад, он покинул этот пост в ноябре.
Одним из главных достижений на посту он назвал переход ряда школ Нижнекамска на пятидневную учебную неделю. Гиниятуллин отмечал, что Нижнекамск — первый город в республике, где начали работу в этом направлении.
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