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В соцсетях обратили внимание на исчезновение деревьев у здания КФУ

10:27, 12.01.2022
В соцсетях обратили внимание на исчезновение деревьев у здания КФУ
Фото: twitter.com/aidamaliiik

Около здания КФУ исчезли деревья с одной стороны, на это обратили внимание пользователи соцсетей.

Пользователи поделились снимками известной городу лестницы, ведущей к зданию Института управления, экономики и финансов КФУ. Снимки сделали с разницей в полгода: первый снимок был сделан недавно, второй — осенью 2021 года.

На фотографиях видно, что на зимнем снимке уже нет деревьев с правой стороны:

«Рядом с этим зданием проходит широкая дорогая, деревья защищали от шума, а летом на ступенях была тень», — отметила девушка.

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктураОбразование Татарстан

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