Директор Государственного архива РТ Ильдар Шафиков покинул свой пост
Директор Государственного архива РТ Ильдар Шафиков покинул свой пост. Об этом он сообщил корреспонденту «Реального времени».
Причину своего ухода он не назвал.
Он возглавил архив в конце 2019 года.
Напомним, в декабре Государственный архив Татарстана переехал из Казани в новое здание в поселке Столбище Лаишевского района. Это вызвало недовольство у ученых. Они направили письмо президенту Татарстана Рустаму Минниханову. В послании они указывали, что «существуют отрасли исследований, для которых принципиально важно рассмотрение оригиналов документов, а не их цифровых копий».
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