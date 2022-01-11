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Директор Государственного архива РТ Ильдар Шафиков покинул свой пост

21:07, 11.01.2022
Директор Государственного архива РТ Ильдар Шафиков покинул свой пост
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Директор Государственного архива РТ Ильдар Шафиков покинул свой пост. Об этом он сообщил корреспонденту «Реального времени».

Причину своего ухода он не назвал.

Фото: ga.tatarstan.ru

Он возглавил архив в конце 2019 года.

Напомним, в декабре Государственный архив Татарстана переехал из Казани в новое здание в поселке Столбище Лаишевского района. Это вызвало недовольство у ученых. Они направили письмо президенту Татарстана Рустаму Минниханову. В послании они указывали, что «существуют отрасли исследований, для которых принципиально важно рассмотрение оригиналов документов, а не их цифровых копий».

ОбществоВласть Татарстан

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