В КФУ рассказали, зачем утилизировать ели

Доцент кафедры прикладной экологии Института экологии и природопользования КФУ Полина Курынцева объяснила, почему елки важно сдавать на переработку. Ее слова приводит пресс-служба вуза.

Елки нельзя выбрасывать в контейнеры для твердых бытовых отходов, потому что это крупногабаритный мусор. Также полигоны не могут принимать елки для захоронения.

Новогодние ели можно использовать для заготовки древесины. Хвойные деревья нужны и на фермах: в качестве корма для коз, подстилки крупнорогатому скоту. Из измельченных хвойных деревьев изготавливают ДСП, ЛДСП.

В Казани и Челнах жители уже могут сдать ели на переработку.

В декабре специалисты КФУ объясняли, как правильно выбрать живую и искусственную ель.

Татьяна Леухина