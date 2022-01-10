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В Казани пробки в первый рабочий день 2022 года достигли 7 баллов

17:26, 10.01.2022 2
В Казани пробки в первый рабочий день 2022 года достигли 7 баллов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани в первый рабочий день 2022 года образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы образовались на улицах Ершова, Кутуя, Достоевского, Патриса Лумумбы, Вишневского, Назарбаева, Салимжанова. Гвардейской, Закиева. Также движение затруднено на улицах Пушкина, Татарстан, Лево-Булачной.

Фото: скриншот

Пробки наблюдаются на улицах Декабристов, Восстания, Васильченко, Копылова, Тэцевской, Петра Витера, Ленинградской, Максимова.

По прогнозу сервиса, в 18 часов заторы могут достигнуть 8 баллов.

В последнюю уходящую неделю прошлого года в столице Татарстана пробки достигали 10 баллов даже днем.

АвтоБизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:36
    Да ладно? Спокойно вроде было
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  • Анонимно 18:30
    После праздников все поехали обратно в Казань что ли?)
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