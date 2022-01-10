В Казани пробки в первый рабочий день 2022 года достигли 7 баллов

В Казани в первый рабочий день 2022 года образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы образовались на улицах Ершова, Кутуя, Достоевского, Патриса Лумумбы, Вишневского, Назарбаева, Салимжанова. Гвардейской, Закиева. Также движение затруднено на улицах Пушкина, Татарстан, Лево-Булачной.

Фото: скриншот

Пробки наблюдаются на улицах Декабристов, Восстания, Васильченко, Копылова, Тэцевской, Петра Витера, Ленинградской, Максимова.

По прогнозу сервиса, в 18 часов заторы могут достигнуть 8 баллов.

В последнюю уходящую неделю прошлого года в столице Татарстана пробки достигали 10 баллов даже днем.