Кабмин Татарстана утвердил программу приватизации госимущества на 2022 год

Кабмин Татарстана утвердил прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества на 2022 год, соответствующие постановление есть на сайте Кабмина.



Основные цели программы приватизации в 2022 году — привлечение инвестиций в производственно-инновационные структуры, оптимизация состава и структуры государственного имущества и формирование доходов бюджета РТ.

В 2022 году планируется приватизировать акции акционерных обществ, которые находятся в собственности республики. Контроль за исполнением постановление возложен на Минземимущества РТ.

В перечень акционерных обществ, акции которых планируется приватизировать, входят: АО «Нижнекамскресурсы», АО «Бугульминский элеватор», ОАО «Елабужское хлебоприемное предприятие», АО «Региональный инжиниринговый центр промышленных лазерных етхнологий «КАИ-Лазер» и АО «Детская стоматологическая поликлиника №9».

В октябре сообщалось, что в Татарстане в два раза увеличилась доходность от передачи государственного имущества в аренду за счет заключения новых договоров.

Маргарита Головатенко