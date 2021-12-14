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Кабмин Татарстана утвердил программу приватизации госимущества на 2022 год

09:37, 14.12.2021
Кабмин Татарстана утвердил программу приватизации госимущества на 2022 год
Фото: realnoevremya.ru

Кабмин Татарстана утвердил прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества на 2022 год, соответствующие постановление есть на сайте Кабмина.

Основные цели программы приватизации в 2022 году — привлечение инвестиций в производственно-инновационные структуры, оптимизация состава и структуры государственного имущества и формирование доходов бюджета РТ.

В 2022 году планируется приватизировать акции акционерных обществ, которые находятся в собственности республики. Контроль за исполнением постановление возложен на Минземимущества РТ.

В перечень акционерных обществ, акции которых планируется приватизировать, входят: АО «Нижнекамскресурсы», АО «Бугульминский элеватор», ОАО «Елабужское хлебоприемное предприятие», АО «Региональный инжиниринговый центр промышленных лазерных етхнологий «КАИ-Лазер» и АО «Детская стоматологическая поликлиника №9».

В октябре сообщалось, что в Татарстане в два раза увеличилась доходность от передачи государственного имущества в аренду за счет заключения новых договоров.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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