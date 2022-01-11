В Казани увеличился спрос на отопительные приборы

По данным аналитиков ВсеИнструменты.ру, в декабре жители Казани стали больше покупать обогреватели и тепловые пушки.

В регионах среди физических лиц отопительные приборы и системы чаще всего покупали в Казани (32%). Такие данные получились в результате анализа спроса в декабре 2021 года.

Популярность этой категории товаров выросла на 16% по всей России. Спрос на обогреватели увеличился на 15%, а на тепловые пушки — на 18%.

11 января в Татарстане прогнозируется облачная погода и снег. Максимальная температура воздуха днем составит -6.. -11 градусов. В Казани ожидается от -6 до -9 градусов.

Максим Кокунин