В Казани на ночную уборку улиц от снега вышли 367 единиц техники и 57 дорожных рабочих

В Казани на ночную уборку улиц от снега вышли 367 единиц специальной техники и 57 дорожных рабочих. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Снег будут вывозить со следующих участков улиц: 2-й Азинской, Абжалилова, Адоратского, Амирхана, Баумана, Белинского, Витера, Вишневского, Восстания, Гагарина, Глушко, Горького, Даурской, Девятаева, Декабристов, Дзержинского, Достоевского, Еники, Ершова, Жуковского, Журналистов, Петербургской, Побежимова, Подлужной, Профсоюзной, Сахарова, Четаева, Чуйкова, Япеева, Яруллина, проспектов Ибрагимова, Победы и Ямашева, Ноксинского спуска и других.



Дорожные службы напомнили казанцам о том, что не нужно парковать автомобили вдоль проезжей части, потому что они могут помешать работе спецтехники.

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров сообщил сегодня, что работа дорожных служб в новогодние праздники была организована в круглосуточном режиме. Среднесуточный выход техники составил 485 единиц.

Татьяна Леухина