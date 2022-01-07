Политолог считает, что происходящее в Казахстане не обошлось без помощи «предателей в высших эшелонах власти»

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Доктор политических наук, дипломат и общественный деятель Казахстана, экс-советник президента республики по вопросам внутренней политики Ермухамет Ертысбаев предположил, что к происходящему в стране причастны «предатели в высших эшелонах власти». По его мнению, изменники есть в правоохранительных органах.

— Масштабы попытки государственного переворота, вооруженного мятежа настолько поражают, настолько мощной была организация, что без предателей в высших эшелонах власти, особенно в правоохранительных органах, это невозможно было бы осуществить, — заявил Ертысбаев в эфире телеканала «Хабар-24».

Напомним, в Казахстане уже несколько дней не утихают массовые беспорядки. Все началось 2 января, когда в некоторых регионах страны прошли митинги из-за повышения цен на сжиженный газ. С 1 января стоимость литра этого топлива выросла почти вдвое — до 120 тенге ($0,27 — около 20 рублей). Требованием местного населения было понижение цены до 50—60 тенге ($0,13 — примерно 9 рублей). Подробнее о том, как разворачивалась ситуация в Казахстане, — в материале «Реального времени».



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня заявил, что доведет до конца операцию против боевиков, а «кто не сдастся, будет уничтожен». Он пообещал предложить план реформ и конкретные меры по их реализации. По его словам, введение режима чрезвычайного положения дает свои результаты, и по всей республике восстанавливается конституционная законность.



Татьяна Демина