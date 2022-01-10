В Казани за новогодние выходные произошло более 20 пожаров

В Казани за новогодние выходные произошло 22 пожара. Это на 51% меньше, чем за аналогичный период 2021-го, сообщил на «деловом понедельнике» в мэрии города глава управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.

Никто из казанцев в результате пожаров не пострадал. Погибли три человека.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Кроме того, в январские каникулы в Казани зарегистрировали случаи получения травм от пиротехники. На улице Кулахметова в результате взрыва петарды мужчина получил ожоги. Пострадавший в момент происшествия был пьян.

За несанкционированное использование пиротехники в столице Татарстана в первые дни 2022-го составили 31 протокол. Еще девять протоколов — за незаконную организацию пиротехнических изделий, рассказал Тимурханов.

Напомним, 5 января в жилом массиве Отары в Приволжском районе Казани произошел пожар в частном доме по ул. Дорожной, 9. Погибли два человека.

