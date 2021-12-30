В Нижнекамске на городские маршруты вышли первые десять новых автобусов

Фото: пресс-служба главы Нижнекамского района

В Нижнекамске выпустили на городские маршруты первые десять новых автобусов ПАЗ. Они поступили в город в начале прошлой неделе.

Автобусы будут курсировать по семи маршрутам — №5, 5а, 55, 10, 34, 1 и 25, сообщается в instagram-аккаунте Нижнекамска. Один автобус может перевезти до 59 человек.

Как стало известно на пресс-конференции по запуску в Нижнекамске первой партии автобусов, все 50 единиц транспорта выйдут на маршруты после новогодних праздников, с 11 января 2022 года.

Сейчас в Нижнекамске работают маршруты №56 и №59. Однако с 1 января 2022-го обслуживающий их перевозчик ООО «Альбатрос» прекратит работу. На эти маршруты выйдут новые ПАЗы.

Всего для Нижнекамска приобрели 50 автобусов ПАЗ. Помощь оказал президент Татарстана Рустам Минниханов — городу выделили 227,3 млн рублей из республиканского бюджета, из которых 218,25 миллиона направили на обновление автопарка.

Как стало известно «Реальному времени», на регулярные автобусные перевозки пассажиров и их багажа по городским маршрутам Нижнекамска в 2022 году готовы потратить 80 миллионов рублей из местного бюджета. Автобусы будут выходить на маршруты каждый день до конца 2022 год. Подробности — в материале.



Татьяна Демина