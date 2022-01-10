В администрации Челнов объяснили отсутствие электронных табло для слабовидящих на остановках

В исполкоме Набережных Челнов объяснили, почему на остановках города не появились электронные табло для слабовидящих. Изначально таковых должно было появиться 18 штук, однако местные жители так и не увидели их.

Как рассказали в администрации города, электронные табло все же установили, но при пользовании были обнаружены технические неисправности. Отмечается, что в 2017 году на их обслуживание и ремонт направили 1 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

«По итогу обслуживания данных табло было выявлено, что ремонт экономически не выгоден», — передают комментарий администрации «Челнинские известия».

В прошлом месяце в Казани на остановках трамваев №5 и №5а появились табло с информацией о причинах задержки транспорта. Как рассказали в МУП «Метроэлектротранс», это поспособствует повышению уровня обслуживания пассажиров электротранспорта.

Диана Жиленкова