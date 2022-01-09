Пилот «КАМАЗ-мастера» Антон Шибалов оценил седьмой этап «Дакара»

Гонщик «КАМАЗ-мастера» Антон Шибалов назвал сложным седьмой этап ралли-марафона «Дакар». Его комментарий опубликовали на странице команды в Instagram.



— Очень сложно в плане навигации, очень много коротких привязок. Никто не проехал чисто, мы справились с навигацией получше. Рабочий и очень сложный этап, — сказал Шибалов.

Экипаж под его управлением сегодня одержал победу в гонке. Участок длиной 402 километра они преодолели за 3 часа 33 минуты 17 секунд. Вторым пришел экипаж под управлением Эдуарда Николаева. Третье место — у нидерландца Мартина ван ден Бринка («Ивеко»). Четвертым и пятым стали экипажи «КАМАЗ-мастера» — Андрея Каргинова (+6.39) и Дмитрия Сотникова (+6.52).



Татьяна Леухина