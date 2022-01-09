Блинкен считает, что США и России удастся достичь прогресса на переговорах

Во время российско-американских переговоров по безопасности США и Россия могут найти общий язык по вопросам. Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен.

— Если США и Европа сделают шаги навстречу некоторым озабоченностям России, то России придется сделать то же самое, — заявил он в интервью CNN.

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При этом американская сторона не ожидает прорывов в течение ближайшей недели на предстоящих переговорах по безопасности.

Переговоры России с США состоятся 10 января в Женеве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что российская сторона на этой встрече будет добиваться от США твердых гарантий безопасности РФ.



Татьяна Леухина