В РПЦ заявили об обеспокоенности верующих из-за введения цифровых паспортов

В России верующих беспокоит введение цифровых паспортов. Причем причиной беспокойства является не технический прогресс, а возможность контроля над личностью. Об этом рассказал секретарь Синодальной комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по биоэтике, настоятель московского храма Сергия Радонежского в Крапивниках протоиерей Александр Абрамов.

«Если просто одна форма паспорта заменяется другой формой паспорта — то в этом ничего дурного нет, как мне представляется, если речь идет о том, что будут соблюдены добровольность и возможность выбора бумажного или безбумажного носителя и так далее», — поделился Абрамов.

Фото: пресс-служба МВД по РФ

По его словам, если нововведение подразумевает какие-либо ограничительные меры, то они не могут вызывать восторга у населения, особенно в том случае, если причина ограничений нарушает закон, передает «РИА Новости».

В прошлом месяце стало известно, что в РФ цифровые паспорта планируют начать выдавать в 2023 году. Впервые использование документа в новом формате испытают в Москве, Подмосковье и Татарстане.

Диана Жиленкова