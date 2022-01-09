Оружие в России станет источником повышенной опасности

В 2022 году оружие в России впервые станет источником повышенной опасности — соответствующие поправки в федеральный закон «Об оружии» вступят в силу 29 июня.

«После слова «Оружие» дополнить словами «является источником повышенной опасности», — говорится в документе.

У владельцев оружия могут возникнуть гражданско-правовые последствия с появлением этого закона, предупреждают специалисты. Например, в случае хищения или даже законной передачи оружия, которым причинили вред. Пострадавший может подать иск в суд на владельца.

Ситуация будет разбираться как в случае передачи автомобиля, владелец которого несет аналогичную ответственность, если его машина причинила вред.