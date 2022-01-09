В минувшую субботу в Казани задержали 13 водителей в нетрезвом виде

Фото: Ринат Назметдинов

За прошедшие сутки в столице Татарстана произошло 141 ДТП. Из них четыре с пострадавшими (три столкновения и один наезд на пешехода). Об этом сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.

В минувшую субботу в городе задержали 13 водителей, которые управляли транспортным средством в нетрезвом виде. У шести автолюбителей не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступлений в отделы полиции доставлены четыре человека.

Фото: Максим Платонов

Недавно в Альметьевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. По данным прокуратуры, водитель Kia Rio выехал на полосу встречного движения, чтобы обогнать другие машины, но не справился с управлением и столкнулся с Volkswagen Tiguan. В результате погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело.

Диана Жиленкова