За минувшие сутки в Казани поймали восемь водителей в нетрезвом виде

Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в столице Татарстана произошло 106 ДТП, из них одно с пострадавшим. Об этом сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.

Кроме того, в минувшую пятницу задержали восемь водителей, которые управляли транспортным средством в нетрезвом виде. У трех автолюбителей не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступления в отдел полиции доставлен один человек.

Фото: Ринат Назметдинов

Вчера в Альметьевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2113 выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Pajero. В результате на месте погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля.

В том же районе случилась еще одна авария, в результате которой погибли четыре человека. Позднее было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть нескольких лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

Диана Жиленкова