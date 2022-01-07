В результате ДТП в Альметьевском районе Татарстана погибли два человека
В Альметьевском районе Татарстана произошло ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
ЧП произошло сегодня примерно в 20.20 на 283-м км трассы Казань-Оренбург в районе села Абдрахманово. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2113 выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Pajero. В результате на месте погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля.
На место происшествия выехал первый заместитель прокурора Альметьевска Марсель Гимаев. Обстоятельства случившегося выясняются.
Сегодня произошло еще одно смертельное ДТП — погибли четыре человека.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым