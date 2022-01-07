Генпрокуратура взяла на контроль дело обманутых вкладчиков Нижнекамска

Более 2 тысяч пострадавших и ущерб на полмиллиарда рублей

Ход и результаты расследования уголовного дела в отношении организатора нижнекамского жилищного кооператива «Триумф-НК» взяты на контроль в Генеральной прокуратуре России, сообщили в ведомстве обманутым вкладчикам (копия письма в распоряжении редакции).

Компания с признаками финансовой пирамиды еще в марте 2021 года была признана банкротом, сегодня все девять офисов, в том числе московский, закрыты. Ведется расследование уголовного дела по обвинению основателей кооператива В.М. Анисимовой и И.Н. Анисимовой в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После возбуждения дела в 2019 году его передали из Нижнекамска в СЧ СГУ МВД по РТ, а затем — в четвертый отдел по расследованию особо важных дел (в сфере экономики) СУ СК России по РТ.

Срок предварительного следствия продлен до 27 месяцев. Согласно письму Генпрокуратуры, количество граждан, которым причинен ущерб на сумму более 400 млн рублей, выросло с 967 человек до 2 127 вкладчиков.

— Особая сложность расследования данного уголовного дела обусловлена большим количеством пострадавших лиц и свидетелей, проживающих в различных субъектах Российской Федерации, необходимостью проведения с ними следственных действий и исследования обстоятельств совершенного преступления на протяжении значительного периода времени начиная с 2004 года, производства объемных судебных экспертиз и процессуального оформления полученных доказательств, — пояснили в Генпрокуратуре РФ.

Обвиняемые под домашним заключением, на их имущество наложен арест.

Нижнекамский следователь погорел на взятке от организатора другой пирамиды

Как рассказал нашему изданию один из пострадавших, житель Нижнекамска Раджих Самигуллин, основатели пирамиды средства вкладчикам не возвращают.

Более того, директор кооператива Валентина Анисимова, в отношении которой ведется следствие, сама подала заявление в арбитражный суд, считая себя пострадавшей.

— Мне в прокуратуре так и сказали: она не мошенница! Как же так? Я, как и многие мои коллеги по несчастью, уверен, что некоторые сотрудники правозащитных органов сами вступили с ней в сговор. Мы в прошлом году уже обращались в СК России с требованием проверить деятельность ряда лиц на наличие коррупционной составляющей. И результаты есть: старший следователь СУ УМВД Нижнекамского района подполковник Айдар Ахунов арестован за взятку, правда, по делу другого кооператива — КПК «Благо». Поняв, что нам не добиться результатов в республике, мы, обманутые вкладчики, обратились в Генеральную прокуратуру России, которая взяла дело под особый контроль, — рассказал «Реальному времени» Раджих Самигуллин.



В производстве Вахитовского райсуда Казани действительно слушалось дело по обвинению во взятке старшего следователя СУ Управления МВД России по Нижнекамскому району Айдара Ахунова, который и заводил дело по кооперативу «Триумф-НК» еще в 2019 году. Но в мздоимстве его обвинял организатор другой финансовой пирамиды КПК «Благо». В отношении Ахунова суд в ноябре прошлого года вынес обвинительный приговор.

«Руководство кооператива кормило деда «завтраками»

Нижнекамец рассказал, что в кооператив вступил еще его дед — Линфат Гильмуллович Самигуллин. Он вложил накопленные на дом средства, чтобы иметь прибавку к пенсии.

— Дед никогда не путешествовал, но всегда мечтал об этом. Однако за долгие годы он не получил ни копейки, руководство кооператива «Триумф-НК» все время кормило его «завтраками». В итоге дедушка умер, мы вступили в наследство и сами занялись деятельностью этой организации, — говорит Раджих Самигуллин.

Фото: black-job.net

Как уже сообщало «Реальное время», организаторы жилищного кооператива завлекали клиентов выгодными условиями: если у покупателя квартиры было 50% от стоимости, то он мог получить оставшуюся часть под 6% годовых, при 40% — под 7%, при 30% — под 8%, при 20% — под 9% годовых. Кроме того, деньги еще брали «в рост», обещая сказочные проценты. Как показала практика, никаких выплат не было, а предоставление жилья первым вкладчикам в отсутствие дохода стало невозможно, потому что это делалось за счет привлечения следующих вкладчиков.

Сами пострадавшие считают, что их куда больше 2 000, ведь офисы компании работали и в других регионах России. «Мы, как пострадавшие, пишем письма коллективные и индивидуальные. Результатов от коллективных писем пока не видим», сообщили вкладчики.

Анна Тарлецкая