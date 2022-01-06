С казанских улиц за сутки вывезли более 15 тысяч тонн снега

За минувшие сутки с казанских улиц вывезли 15 830 тонн снега, а с начала зимы — более 230 тысяч тонн, сообщили в мэрии города.



На дорогах использовали 283 тонны реагента и 599 тонн песко-соляной смеси. С начала зимнего сезона в Казани использовали более 34 тысяч тонн противогололедных материалов.

Сегодня днем на уборку улиц вышли 379 единиц специальной техники, в их числе 57 комбинированных дорожных машин, 119 самосвалов, 42 МКСМ «Барсик» и др.

Снег будут вывозить с участков улиц: 2-я Азинской, Адоратского, Айвазовского, Аметьевской, Амирхана, Армейской, Батурина, Баумана, Беломорской, Большой, Большой Красной, Бондаренко, Борисковской, Ботанической, Васильченко, Волкова, Гарифьянова, Губкина, Девятаева, Достоевского, Журналистов, Камала, Кирпичникова, Комарова, Краснокошайской, Кремлевской, Кутуя, Кызыл, Мавлютова, Миннуллина, Минской, Миславского, Насыри, Нужина, Парина, Парковой, Петербургской, Правосудия, Рахимова, Роторной, Сабан, Столбова, Сыртлановой, Тинчурина, Тукая, Ульянова-Ленина, Чистопольской, Чкалова, площади Свободы, Мамадышского и Оренбургского трактов, а также из микрорайонов 33-й Военный городок, «Салават купере» и Старые Горки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось о вывозе более 16 тысяч тонн снега.

Маргарита Головатенко