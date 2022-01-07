Президент Казахстана приказал открывать огонь на поражение без предупреждения

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения, об этом он заявил в эфире казахстанских телеканалов.



Токаев сообщил, что Казахстан доведет до конца операцию против боевиков, а «кто не сдастся, будет уничтожен»: «Нас призывают провести мирные переговоры. Какая глупость. Какие могут быть переговоры с убийцами? Террористов надо уничтожать. И мы будем это делать».

По словам Токаева, Казахстан имеет дело с иностранными бандитами. Число участвовавших в нападении оценивается в 20 тысяч человек.

На фоне беспорядков в Казахстане президент пообещал предложить план реформ и конкретные меры по их реализации. По его словам, введение режима чрезвычайного положения дает свои результаты, и по всей республике восстанавливается конституционная законность.

Также Токаев сообщил, что требования граждан, которые выражались в мирных формах, были услышаны.

В стране продолжаются беспорядки. По данным МВД Казахстана, погибли 18 силовиков. Двое из погибших обнаружены обезглавленными. Наличие тел с такими увечьями власти расценивают как «прямое доказательство террористического и экстремистского характера бандформирований, атаковавших Алма-Ату». Еще 748 силовиков получили различные ранения. Задержаны 2 298 человек.

МВД Казахстана предупредило, что отказавшихся сложить оружие «ждет уничтожение».

Маргарита Головатенко