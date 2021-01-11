Начальником управления образования Нижнекамского района назначен Рамиль Гиниятуллин

Новым начальником управления образования по Нижнекамскому району стал 29-летний Рамиль Гиниятуллин из Казани. Об этом сообщил мэр Нижнекамска Айдар Метшин в своем instagram-аккаунте.



До этого Гиниятуллин работал в Госкомитете Татарстана по архивному делу. После окончания Казанского федерального университета в 2015 году работал учителем истории и обществознания, экономики и права в Казанской школе «СОлНЦе», затем несколько лет работал ассистентом кафедры политологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ.

instagram.com/aidarmetshin/

Ранее сообщалось о назначении в Нижнекамске нового руководителя управления здравоохранения города. Им стал замглавврача по поликлинической работе НЦРМБ Сергей Мерясев.

Маргарита Головатенко