Набережные Челны вошли в список российских городов-лидеров по качеству жизни населения

Набережные Челны оказались в числе российских городов, лидирующих по качеству жизни населения. В этом списке автоград опередили Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга.

В частности, Челны попали в топ-5 списка городов, где в наименьшей степени распространено деструктивное поведение. В этом же списке Севастополь, Грозный, Архангельск и Владикавказ.

Кроме того эксперты пришли к выводу, что в Набережных Челнах наименьшая конфликтность социальной среды. Она же наблюдается в Грозном, Магнитогорске, Севастополе и Череповце.

В топ-5 Челны попали и по количеству претензий жителей среднему и высшему образованию — здесь их не так много. Наименьший их уровень отмечен также в Череповце, Вологде, Магнитогорске и Владимире.

Фото: vk.com/nabchelnyofficial

При составлении списка учитывались города России, где проживает более 250 тысяч человек. Помимо перечисленных выше городов в список лидеров по качеству жизни населения попали Белгород, Нижний Новгород, Новороссийск, Севастополь, Стерлитамак, Краснодар, Махачкала, пишет ТАСС.

В прошлом году Набережные Челны попали в топ-10 городов с наилучшей экологической обстановкой, по мнению жителей. В списке была и Казань.

Татьяна Демина