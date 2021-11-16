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Два города Татарстана попали в десятку городов с наилучшей экологией по версии жителей

06:18, 16.11.2021
Два города Татарстана попали в десятку городов с наилучшей экологией по версии жителей
Фото: realnoevremya.ru

Казань и Набережные Челны попали в топ-10 городов с наилучшей экологической обстановкой, по мнению жителей. Рейтинг составил сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

В десятку городов с наилучшей экологией попали Тюмень (74%), Краснодар (73%), Казань (72%), Набережные Челны (68%), Владивосток (67%), Барнаул (65%), Пермь (65%), Киров (65%), Хабаровск (63%) и Ижевск (63%), пишет RT.

Москва и Санкт-Петербург заняли в рейтинге 18-е и 11-е место соответственно.

Фото: realnoevremya.ru

Городами с самой неблагоприятной экологической обстановкой, согласно мнению жителей, казались Новокузнецк (20%), Рязань (27%), Тольятти (29%), Челябинск (30%), Астрахань (34%), Липецк (36%), Волгоград (38%), Красноярск (38%), Саратов (39%) и Омск (42%).

Ранее в Нижнекамском районе Татарстана усилен мониторинг атмосферного воздуха с помощью дополнительного соглашения с ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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