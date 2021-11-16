Два города Татарстана попали в десятку городов с наилучшей экологией по версии жителей
Казань и Набережные Челны попали в топ-10 городов с наилучшей экологической обстановкой, по мнению жителей. Рейтинг составил сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.
В десятку городов с наилучшей экологией попали Тюмень (74%), Краснодар (73%), Казань (72%), Набережные Челны (68%), Владивосток (67%), Барнаул (65%), Пермь (65%), Киров (65%), Хабаровск (63%) и Ижевск (63%), пишет RT.
Москва и Санкт-Петербург заняли в рейтинге 18-е и 11-е место соответственно.
Городами с самой неблагоприятной экологической обстановкой, согласно мнению жителей, казались Новокузнецк (20%), Рязань (27%), Тольятти (29%), Челябинск (30%), Астрахань (34%), Липецк (36%), Волгоград (38%), Красноярск (38%), Саратов (39%) и Омск (42%).
Ранее в Нижнекамском районе Татарстана усилен мониторинг атмосферного воздуха с помощью дополнительного соглашения с ПАО «Нижнекамскнефтехим».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым