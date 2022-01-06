Власти Татарстана выразили соболезнования в связи со смертью Фильзы Хамидуллина

Власти Татарстана выразили соболезнования в связи со смертью государственного и общественного деятеля Фильзы Хамидуллина. Некролог подписали президент РТ Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и другие главные лица республики.



В нем отмечается, что «в эпоху становления новых рыночных отношений» при непосредственном участии Хамидуллина проводились необходимые структурные изменения экономики Татарстана, обеспечивалось сохранение промышленного и аграрного потенциала республики, создана специальная адресная система социальной поддержки малообеспеченных слоев населения.

Власти Татарстана обратили внимание, что Хамидуллин всегда последовательно отстаивал инновационное высокотехнологичное социально-экономическое развитие республики и являлся одним из ведущих авторов Государственной программы экономического и социального прогресса РТ. Его научные исследования и программы послужили основанием для формирования Стратегии социально-экономического развития Татарстана до 2030 года.

Хамидуллин умер 5 января на 87-м году жизни. Он являлся доктором экономических наук, профессором, действительным членом (академиком) Академии наук Татарстана. В 2003 — 2005 годах он представлял РТ в Совете Федерации.

Татьяна Демина