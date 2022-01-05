Президент Татарстана выразил соболезнования в связи со смертью Фильзы Хамидуллина

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью экс-ректора Казанского финансово-экономического института (КГФЭИ), бывшего государственного советника по социально-экономическим вопросам при президенте РТ Фильзы Хамидуллина.

— Авторитетный государственный и общественный деятель, известный ученый-экономист и грамотный руководитель, он стоял у истоков становления нового Татарстана, внес неоценимый вклад в социально-экономическое развитие республики, чем снискал большой авторитет и искреннее уважение среди земляков, — гласит телеграмма, адресованная вдове Сание Хамидуллиной.

Минниханов отметил, что Фильза Хамидуллин останется в памяти «как удивительный человек, всецело преданный своему делу, считавший главным долгом своей жизни трудиться во благо родной земли и для своего народа».

Церемония прощания с Хамидуллиным пройдет завтра, 6 января, в 9:00 в здании Академии наук Татарстана.

Татьяна Демина