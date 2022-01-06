На улице Космонавтов в Казани столкнулись автомобили

В Казани на улице Космонавтов столкнулись два автомобиля, об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Машины столкнулись лбами перед пешеходным переходом. На фотографии, выложенной пользователями видно, что у автомобилей отлетели бамперы и помяты капоты.

По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.

Вчера на федеральной трассе М-4 под Тулой столкнулись почти 120 машин. Причиной массового ДТП стал снегопад. Более 100 машин попали в аварию в течение всего 30 минут.

Маргарита Головатенко