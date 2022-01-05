В Тульской области на трассе М-4 из-за снегопада за полчаса столкнулись более 100 машин
На федеральной трассе М-4 под Тулой сегодня столкнулись почти 120 машин. Причиной массового ДТП стал снегопад, пишет «РИА Новости».
Более 100 машин попали в аварию в течение всего 30 минут.
Нескольким часами ранее сообщалось, что на трассе М-4 «Дон» столкнулись более 40 автомобилей. В результате массового ДТП пострадали 11 человек, в том числе несовершеннолетние. Четверых мужчин и одну женщину госпитализировали.
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