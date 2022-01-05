С улиц Казани за прошедшие сутки вывезли более 16 тысяч тонн снега

За прошедшие сутки с казанских улиц вывезли более 16 тысяч тонн снега, с начала зимнего сезона — 224,8 тыс. тонн снега. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

Использовано за сутки 36 тонн реагента и 111 тонн песко-соляной смеси, а с начала сезона — 33,9 тыс. тонн противогололедных материалов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня на уборку улиц вышли 499 дорожных рабочих и 388 единиц специальной техники, в том числе 49 комбинированных дорожных машин и 137 самосвалов. Снег будут вывозить со следующих улиц — Айдарова, Баумана, Беломорской, Восход, Гвардейской, Губкина, Даурской, Дубравной, Журналистов, Камала, Карбышева, Кремлевской, Кул Гали, Мира, Новаторов, Петербургской, Пионерской, Пушкина, Саид-Галеева, Тинчурина, Чернышевского, Четаева, Чехова, Чистопольской и т. д. Будут также убраны проспекты Ибрагимова и Ямашева, Оренбургский и Сибирский тракты.

Вчера мэрия столицы РТ рассказала, что в первые дни января в городе выпала почти половина месячной нормы осадков. С последствиями обильного снегопада дорожные и коммунальные службы борются круглосуточно.