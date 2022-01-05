В одном из старейших детских садов Казани откроют группу для детей с аллергией

В Советском районе Казани в детском саду №104 после капитального ремонта откроют группу для детей, которым требуются особые условия из-за аллергических заболеваний. Дошкольное учреждение одно из старейших в городе — оно построено в 1951 году.

— Сейчас очень много детей с аллергий, у которых непереносимость молока, мяса и других продуктов. Им необходимо специализированное питание. В Казани есть такие группы в других детсадах, но потребность в них все еще очень высока, — объяснила заведующая детсадом Алсу Зинатуллина.

Кроме аллергологической группы в детском саде №104 появится логопедическая группа. Всего после ремонта дети в возрасте от 3 до 7 лет будут воспитываться в семи группах, сообщается на сайте мэрии Казани.

Ремонт детсада, который начался в апреле прошлого года, намерены завершить до конца этого месяца. На данный момент работы выполнены на 99% — отремонтирован второй этаж, обновлена кровля, инженерные сети и т. д.

Фото: kzn.ru

В 2021 году в Казани капитально отремонтировали 15 детских садов. В общей сложности за последние 5 лет в городе обновили 57 дошкольных учреждений, в которых воспитывается 7,5 тысячи детей.

Татьяна Демина