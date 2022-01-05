СМИ: протестующие захватили аэропорт Алма-Аты

В Алма-Ате протестующие захватили аэропорт. Об этом сообщили казахстанские СМИ.

По сообщениям очевидцев, началась эвакуация аэропорта. Оттуда выводят его сотрудников, пишет Orda.kz.

— Сейчас в службе безопасности аэропорта нам сказали: «Извините, аэропорт захвачен. Рейсов сегодня не будет», — цитирует Orda.kz блогера Алишера Еликбаева.

Протесты в Казахстане не утихают вот уже несколько дней. Митингующие захватывают здания администраций, жгут полицейские машины. Нападают на стражей закона и отбирают у них оружие. Подробнее — в материале «Реального времени».



По данным СМИ, в Алма-Ате захвачены здание Департамента полиции Алма-Аты и оружие, которое было внутри.



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Татьяна Демина