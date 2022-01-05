СМИ: в Алма-Ате захватили здание Департамента полиции

Протестующие захватили здание Департамента полиции Алма-Аты и оружие, которое было внутри. Об этом сообщает Orda.kz со ссылкой на несколько источников.

Информация пока не подтверждена, уточняет издание, так как с пресс-службой департамента полиции нет связи.

О том, что митингующие разоружили полицейских, писали ранее СМИ. У них отобрали огнестрельное оружие, щиты и дубинки. Сотрудников правоохранительных органов в Алма-Ате на данный момент нет, пишет «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента, который находится в городе.