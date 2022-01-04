Экипаж Сотникова выиграл третий этап ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков
Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова победил в третьем этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Расстояние спецучастка составляет 255 км. Победители одолели дистанцию за 2 часа 43 минуты 25 секунд.
Вторым оказался на финише экипаж Андрея Каргинова (+1 минута 10 секунд). Каждый из российских гонщиков представляет команду «КАМАЗ-мастер». Третьим на финиш прибыл экипаж нидерландца Януса ван Кастерена (+3 минуты 8 секунд).
Россияне одержали победу и на предыдущих этапах марафона. Так, на втором этапе победил экипаж Андрея Каргинова, на первом — экипаж Дмитрия Сотникова. Гонки проходят в Саудовской Аравии.
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