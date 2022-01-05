Полномочное представительство Татарстана в Казахстане продолжает работу в штатн­ом режиме

Полномочное представительство Татарстана в Казахстане продолж­ает работу в штатн­ом режиме, несмотря на массовые протесты.

— С волнением следим за происходящим. Еще рано что-либо комментировать, рассказал сегодня «Реа­льному времени» полномочный представитель Татарстана в Казахстане Денис Валеев.



Он добавил, что сложившаяся ситуация акти­вно обсуждается и простыми гражданами, и поли­тологами — казахстанскими и российскими — «с разных углов на различных электронных площадках».



Валеев напомнил, что правительство Казахстана отправлено в отставку на фоне массовых протестов против повышения цен на топливо. Временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен Алихан Смаилов — ранее первый заместитель премьер-министра Казахстана. Согласно указу президента Токаева, члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабинета министров.



Протесты в Казахстане не утихают вот уже несколько дней. Митингующие захватывают здания администраций, жгут полицейские машины. нападают на стражей закона и отбирают у них оружие. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина