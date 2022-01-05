ТАСС: в Алма-Ате горит резиденция президента Казахстана

Фото: скриншот видео/соцсети

В Алма-Ате горит резиденция президента Казахстана. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, у резиденции президента Казахстана слышны громкие выстрелы.

По данным «РИА Новости», митингующие в Алма-Ате разоружили полицию. На данный момент в Алма-Атинской и Мангистауской областях действует режим чрезвычайного положения и комендантский час.



Согласно последнему сообщению полиции Алма-Аты и коменданта города, было сожжено 120 машин, в том числе 33 полицейских, разгромлено 120 магазинов, 180 кафе и ресторанов, порядка 100 офисов малого и среднего бизнеса. В целом пострадали около 500 гражданских лиц. В других городах Казахстана протесты идут чуть более мирно, чем в Алма-Ате. Но и там есть пострадавшие. Подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина