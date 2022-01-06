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В Татарстане сегодня ожидается метель, туман и до -9 градусов

06:20, 06.01.2022
В Татарстане сегодня ожидается метель, туман и до -9 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В Татарстане 6 января ожидается облачная погода. На территории республики пройдет снег, временами мокрый, сообщает Гидрометцентр РТ.

Максимальная температура воздуха днем -4..-9 градусов. Ветер юго-восточный сильный, местами сильный порывами до 16 м/с.

В отдельных районах возможны метель и туман, на дорогах образуется гололед, днем местами снежные заносы.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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