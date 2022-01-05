В Альметьевске разрушили 79 снеговиков, попавших в книгу рекордов России

Пляж Альметьевска совсем недавно украшали снежные фигуры — они остались после фестиваля по массовой лепке снеговиков, участие в котором приняли 200 горожан. Тогда Альметьевск установил рекорд России по наибольшему числу снежных фигур на одной площадке.



Теперь на площадке вместо снеговиков остались лишь снежные валуны. По словам очевидцев, снежные фигуры разрушила группа подростков 10—12 лет.

В полиции прокомментировали, что заявлений о разрушении снеговиков не поступало. Однако в любом случае инцидент нельзя расценить как вандализм — фигуры не являются предметами культуры или искусства. Но совершившие это могут понести ответственность по статье «хулиганство», сообщает «Татарстан-24».

Маргарита Головатенко