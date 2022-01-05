Протестующие взяли штурмом здание администрации Алматы

Фото: кадр видео

Протестующие взяли штурмом здание администрации Алматы в Казахстане, сообщает Sputnik Казахстан.

В здании находилась полиция полиция, она использовала светошумовые гранаты. У протестующих тоже были светошумовые гранаты, а еще щиты и палки.

Корреспонденты сообщили, что в районе мэрии Алма-Аты, которую штурмуют протестующие, слышны выстрелы, а над зданием поднимается черный дым.



Со 2 января Казахстан захлестнула волна протестов против резкого повышения цены на сжиженный газ. Минувшей ночью в Алматы это переросло в столкновения с силовиками: на улицы вышла военная техника, правоохранители применяли светошумовые гранаты. Протестующие в крупных городах Казахстана требовали отставки правительства, которая в итоге произошла.

Ночью в ходе акций протеста в Казахстане задержали более 200 человек, по 13 фактам хулиганства и нападений возбудили уголовные дела. Режим чрезвычайного положения и комендантский час ввели в Алматинской и Мангистауской областях.

Маргарита Головатенко