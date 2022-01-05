В Совфеде заявили о готовности России оказать Казахстану помощь невоенного характера

Россия готова оказать Казахстану любую помощь невоенного характера, заявил первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.



Он уверен в том, что Казахские власти справятся с урегулированием ситуации в стране: «Я думаю, что власти Казахстана разберутся, справятся с ситуацией. Они активно работают над снятием напряженности в обществе».

Джабаров уточнил, что под помощью невоенного характера понимается, например, экономическая помощь. Он выразил мнение, что эти события не следует рассматривать как политический кризис.

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Накануне в МИД РФ сообщили, что Россия внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане.

Ночью в ходе акций протеста в Казахстане задержали более 200 человек, по 13 фактам хулиганства и нападений возбудили уголовные дела. Режим чрезвычайного положения и комендантский час ввели в Алматинской и Мангистауской областях.

Маргарита Головатенко