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В России зарегистрировали 15 903 новых случая COVID-19

11:43, 04.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зарегистрировали 15 903 новых случая COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за минувшие сутки выявили 15 903 случая COVID-19. С начала пандемии в стране зарегистрировали 10 570 212 случаев коронавируса.

За сутки выздоровели 27 071 пациент, всего — 9 575 17. От инфекции умерли 834 человека за сутки, за весь период пандемии — 312 187.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Последние новости о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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