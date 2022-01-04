В России зарегистрировали 15 903 новых случая COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 15 903 случая COVID-19. С начала пандемии в стране зарегистрировали 10 570 212 случаев коронавируса.

За сутки выздоровели 27 071 пациент, всего — 9 575 17. От инфекции умерли 834 человека за сутки, за весь период пандемии — 312 187.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Татьяна Леухина