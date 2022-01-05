СМИ: утром президент Казахстана объявит об отставке правительства

Фото: пресс-служба президента Республики Казахстан

Источники портала Zakon.kz сообщают, что утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен объявить об отставке своего правительства.

В стране со 2 января продолжаются народные протесты из-за резкого повышения цены на сжиженный газ. Отставки правительства требовали протестанты в нескольких крупных городах Казахстана. К ночи с 4 на 5 января противостояние с властью достигло апогея: в Алматы жгли полицейские машины, на улицы вышла военная техника, правоохранители применяли светошумовые гранаты и, по сообщениям некоторых источников, стреляли в людей, предположительно, резиновыми пулями.

В Алматы и Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения и комендантский час. На период действия режима ЧП в Алматы создается комендатура, ее возглавил начальник местного департамента полиции Канат Таймерденов. На время ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области нельзя будет проводить массовые мероприятия, запрещена продажа оружия, боеприпасов, вводится особый режим обращения лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта и алкогольной продукции. У местных жителей изымут имеющееся оружие, взрывчатые вещества и военную технику.

Людмила Губаева