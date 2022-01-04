В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения, в Алма-Ате горят полицейские машины

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана, подписал указ о том, что режим чрезвычайного положения вводится до 19 января в Алма-Ате и Мангистауской области.

Как сообщается в telegram-канале агентства KazTAG, в Алматы горят полицейские машины, одна из них взорвалась, на площади были слышны звуки, похожие на выстрелы.

«Загорелись полицейские машины, которые протестующие разбили. Одна горит, сейчас вторая, видимо, тоже будет гореть», — сообщила корреспондент агентства.

Позже она уточнила, что всего горело четыре автомобиля, а одна машина в итоге взорвалась. По ее рассказу, митингующие попытались обойти полицейские баррикады с тыла, но их оттуда выдавили светошумовыми гранатами.



Ранее сообщалось, что в Казахстане сотни граждан вышли на митинг против повышения цен на газ. Протесты проходят сегодня ночью в нескольких городах. В итоге власти страны пообещали снизить цену на сжиженный газ.

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выпустил заявление в связи со сложившейся ситуацией в стране. Он призвал проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, «эйфории митинговщины и вседозволенности».



Людмила Губаева