В Казани два человека отравились угарным газом

В Казани угарным газом отравились два человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение об отравлении поступило от дежурного врача станции скорой медицинской помощи. В результате происшествия пострадали женщина 1960 года рождения и мужчина 1991 года рождения. Их госпитализировали в 7-ю городскую клиническую больницу с отравлением угарным газом средней степени тяжести.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причина происшествия устанавливается.

Несколько дней назад в Казани угарным газом отравились четыре человека — среди них двое детей. Всех пострадавших госпитализировали, им диагностировали отравление средней степени тяжести.

Диана Жиленкова