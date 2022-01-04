Казанский врач-дерматолог рассказала, как уберечься от обморожения

Чтобы уберечься от обморожения, нужно обязательно одеваться по погоде: носить головной убор, перчатки, шарф. За 20 минут до выхода на улицу необходимо наносить защитные кремы, в состав которых входит животный жир. Об этом рассказала врач-дерматолог Университетской клиники КФУ Эльвира Асаф кызы Магеррамова.

У женщин в возрасте от 25 до 50 лет может встречаться холодовая аллергия — высыпания по типу крапивницы или красные пятна с шелушением в ответ на охлаждение тела или его части. В зону риска попадают те люди, у которых в анамнезе в принципе есть аллергия, паразитарные инвазии, очаги инфекции, ослабленный иммунитет, а также те, кто пережил сильный стресс, или те, кто прошел лечение антибиотиками.

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У мужчин такая аллергия может проявиться при длительном пребывании на открытом воздухе при отрицательной температуре или с использованием холодной воды.

Говоря об обморожении, Магеррамова напомнила, что чаще всего от обморожения страдают нос, уши, колени, пальцы. Первый «тревожный» сигнал — бледность кожи, ее «мраморная», синюшная окраска, уплотнение, покалывание, снижение чувствительности. При отогревании бывают жгучие боли, отеки.

Если же человек был на морозе достаточно долгое время, то в этом случае упомянутые участки могут терять чувствительность, вплоть до некроза — отмирания тканей. Также может возникнуть отторжение обмороженного участка — третья степень обморожения.

В случае обморожения человека необходимо отвести в теплое помещение, поменять тесную и мокрую одежду, укутать одеялом, дать теплое питье (но ни в коем случае не давать кофе и алкоголь). Нельзя растирать кожу снегом или льдом, греть кожу грелкой. Лучше обратиться к медикам.

Врач напомнила, что зимой, в отопительный сезон, нужно следить за приемом воды. Увлажняющими кремами можно пользоваться, только если не нужно выходить на улицу. Защитные средства нужно наносить заблаговременно до выхода из дома, передает пресс-служба КФУ.

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Татьяна Леухина