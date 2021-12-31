В челнинские травмпункты начали обращаться после падений с тюбингов
В травмпункты Набережных Челнов начали поступать пострадавшие после падений с тюбингов, сообщают «Челнинские известия».
В травмпункт КДМЦ Челнов обратились уже несколько детей, получивших ушибы и даже переломы. Обошлось без госпитализаций. Врачи наложили потерпевшим гипсовые повязки и дали родителям рекомендации по лечению дома.
Травматологи напомнили, что тюбинги могут разгоняться до 30 км в час и плохо управляемы. В связи с этим травма может быть неизбежна. Детям до 5-6 лет рекомендовано кататься только под присмотром родителей. Чтобы обезопасить ребенка от падения, надо надеть на голову ребенка плотную шапку или шлем, а трассу для спуска выбирать без ям, бугров, деревьев и кустарников.
Количество травм, полученных из-за катания на тюбингах в целом в Татарстане заметно сократилось. Этой осенью в России предложили ввести возрастное ограничение на использование тюбинга. Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов считает, что кататься на них стоит только детям старше 12 лет.
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