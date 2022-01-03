В Татарстане произошло ДТП — два человека погибли
На автодороге Набережные Челны — Заинск-Альметьевск — Нижнекамск произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Водитель автомобиля «Хонда Цивик», двигаясь со стороны Челнов в направлении Нижнекамска, выбрал небезопасную скорость, а также не учел дорожные и погодные условия, в результате чего не справился с управлением. Автомобиль выехал на встречную полосу и произошло столкновение с грузовиком «Скания».
В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия.
Несколько дней назад в Верхнеуслонском районе Татарстана произошло ДТП — три человека погибли. Еще нескольких пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.
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