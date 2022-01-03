В Татарстане произошло ДТП — два человека погибли

На автодороге Набережные Челны — Заинск-Альметьевск — Нижнекамск произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Водитель автомобиля «Хонда Цивик», двигаясь со стороны Челнов в направлении Нижнекамска, выбрал небезопасную скорость, а также не учел дорожные и погодные условия, в результате чего не справился с управлением. Автомобиль выехал на встречную полосу и произошло столкновение с грузовиком «Скания».



Фото: realnoevremya.ru

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия.

Несколько дней назад в Верхнеуслонском районе Татарстана произошло ДТП — три человека погибли. Еще нескольких пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Диана Жиленкова